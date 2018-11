In einer Woche geht’s los

Biblis.Noch eine Woche warten, dann öffnet in Biblis der Weihnachtsmarkt rund ums Rathaus. Zum Auftakt spielen am Samstag, 1. Dezember, um 15 Uhr die Jagdhornbläser des Reit- und Fahrvereins. Die Stände haben am ersten Weihnachtsmarkttag bis 21 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 2. Dezember, laden die Buden und Stände von 14 bis 20 Uhr ein. Gleich jetzt am Montag wird der Weihnachtsbaum am Rathaus aufgestellt. Einen Tag später schmücken die Mädchen und Jungen der Schulkindbetreuung den Baum, damit er pünktlich zum Advent und Weihnachtsmarkt in festlichem Glanz erstrahlt. ps/Bild: Nix (A)

© Südhessen Morgen, Samstag, 24.11.2018