Info-Forum tagt digital

Biblis.Das Info-Forum zum Rückbau des Atomkraftwerks Biblis findet am Montag, 18. Januar, 18 Uhr, erstmals digital statt. Kreisbeigeordneter Karsten Krug und Bürgermeister Volker Scheib leiten die Veranstaltung. Interessierte Bürger können sich zu dieser Video- und Telefonkonferenz über die Plattform Zoom zuschalten, um sich über die neuesten Entwicklungen auf dem Kraftwerksgelände zu informieren.

Ein regelmäßiger Besucher des Info-Forums ist der Bürstädter Grünen-Politiker Erhard Renz. Im Vorfeld der Sitzung teilt er unserer Redaktion mit, dass er es begrüße, dass Zuschauer Fragen stellen könnten, er aber jetzt endlich Antworten auf viele seiner längst eingereichten Fragen bekommen will. Außerdem stehe noch immer sein Angebot, im Info-Forum „unter Bedingungen“ als offizielles Mitglied teilzunehmen. „Mein Angebot hatte ich am 6. Dezember 2017 abgegeben, und von Frau Ministerin Hinz wurde dieses Anliegen an den Vorsitzenden des Info-Forums und dessen Geschäftsstelle weitergeleitet. Gehört habe ich bis heute nichts davon.“

Bei der Pressekonferenz hatte Krug in Aussicht gestellt, dass der bislang freie Platz für eine Bürgerinitiative im Info-Forum wieder besetzt werden könne. Einen Namen nannte er nicht.

Die Zugangsdaten zur Konferenz lauten:https://bit.ly/2L4soToKenncode:519505. Oder Telefon: 069/ 71 04 99 22, Webinar-ID: 997 55 02 93 45 und Kenncode: 519505. Der Link kann im Internet auf kreis-bergstrasse.de unter Informationsforum AKW Biblis angeklickt werden. ps

