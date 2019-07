Info-Forum tagt in Lorsch

Biblis.Die nächste Sitzung des Info-Forums zum Rückbau des Atomkraftwerks Biblis findet am Montag, 19. August, um 18 Uhr statt. Der Sitzungsort ist dabei ausnahmsweise der Paul-Schnitzer-Saal im Museumszentrum Weltkulturerbe Lorsch. Dieses habe technische Gründe, teilt ein Mitarbeiter des Kreises Bergstraße auf Anfrage mit. Üblicherweise tagt das Info-Forum im Bürgerzentrum Biblis. Dort gebe es allerdings einen Umbau, die Böden würden erneuert. Die künftigen Treffen seien dann wieder in Biblis vorgesehen. Auf der Tagesordnung steht ein Bericht von Kraftwerksleiter Matthias Röhrborn, der über den Stand des Rückbaus in Block A und Block B berichten und außerdem einen Ausblick auf bevorstehende Maßnahmen geben wird. Besucher sind willkommen. Fragen an das Info-Forum sind möglich. ps

