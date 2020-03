Informationen zur Kirchenrenovierung

Biblis.Zu einer Pfarrversammlung lädt St. Bartholomäus in Biblis die Gemeindemitglieder und alle Interessierten ein. Diese findet am Samstag, 7. März, um 18 Uhr im Raum der Begegnung im katholischen Pfarrzentrum statt. Hierfür wird zudem die Vorabendmesse auf 17 Uhr vorverlegt. Bei der Pfarrversammlung wird es Informationen zur Renovierung der Kirchenfassade geben, die Krippenaufbauer berichten über den Stand hinsichtlich der Anschaffung von neuen Figuren und dem Bau einer neuen Krippe. Außerdem wird der pastorale Weg beschrieben. „An diesem Abend stellen sich zudem Gruppen aus der Pfarrgemeinde vor und geben einen Ausblick auf ihre Aktivitäten in diesem Jahr“, so Gabi Stein, Vorsitzende des Pfarrgemeinderates. Daran nehmen folgende Gruppen teil: die KAB, die Katholische Öffentliche Bücherei, die KKM, der Chor der Pfarrei sowie die Ministranten. Für Speisen und Getränke wird gesorgt. red

