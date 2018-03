Ingo Ess findet deutliche Worte der Kritik

Anzeige

Zu dieser Arbeit zählt er die Teilnahme an Lehrgängen und die aktive Standortausbildung. Seminare von Herstellerfirmen verbesserten zusätzlich die Kenntnisse. Ergänzt werden Einzelübungen durch gemeinsame Übungen aller drei Wehren und mit den Kollegen von Groß-Rohrheim. Das gemeinsame Üben stärkt laut Ess die Gemeinschaft und die notwendige Praxis.

Pager zum Teil schlecht erreichbar

„Seit mehreren Jahren gibt es einen intensiven Austausch mit der Werkfeuerwehr von RWE. Neben gemeinsamen Übungen und Begehungen können wir dort den Heißausbildungscontainer nutzen.“ Den Ausbildungsstand bewertet Ess mit gut, und wenn die Beteiligung höher wäre, könnten sie noch weitere Szenarien üben. Ess dankte allen Kameraden, die sich einbringen, um eine gute Ausbildung zu erlangen.

„Am Ende einer Amtszeit zieht man in der Regel eine Bilanz, was wurde erreicht, haben wir die richtigen Weichen gestellt?“ Im Bereich Feuerwehrhäuser und Fahrzeugtechnik steht Biblis seiner Ansicht nach sehr gut da, es sei viel modernisiert oder neu beschafft worden, erklärte Ess und führte dies im Einzelnen auf. „Wir haben in den Bibliser Feuerwehren den Digitalfunk eingeführt, derzeit findet der Austausch der Pager statt, für die Sirenensteuerung gibt es noch keine Lösung, das wäre der letzte Baustein.“ Die Erreichbarkeit der Pager sei jedoch vor allem in Nordheim schlecht, bemängelte er.

Freude über starke Kindergruppen

Sorgen macht dem Gemeindebrandinspektor auch in Zukunft der Bereich Personal, „da wir eine klassische Pendlergemeinde sind“. Ingo Ess monierte zudem, dass nicht alle Bedienstete vom Bauhof Dienst in der Feuerwehr tun und nur ein Bediensteter aus dem Rathaus aktiv sei im Team. Die Gemeindemitarbeiter würden zudem nur geringfügig am Übungs- und Ausbildungsbetrieb teilnehmen. Entsprechende Bitten an die Verwaltung, hier dagegen zu steuern, blieben ergebnislos, kritisierte er.

„Wo Schatten ist, ist auch meist Licht. Unsere Kindergruppen haben sich zu einem festen Bestandteil unserer Feuerwehren entwickelt“, freute sich der Gemeindebrandinspektor. Auch die Jugendfeuerwehren sind in der Nachwuchsarbeit sehr aktiv, so konnte die Bibliser Jugendfeuerwehr 2017 ihr 50-jähriges Bestehen feiern. „Vor fünf Jahren habe ich an dieser Stelle gesagt: ,Wir dürfen den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern müssen gemeinsam arbeiten und Verantwortung tragen.’ Dies gilt weiterhin. Ich wünsche mir für die nächsten fünf Jahre von allen Beteiligten weniger Lippenbekenntnisse, sondern mehr Taten“, betonte Ingo Ess.

Bürgermeister Felix Kusicka dankte den Feuerwehrkameraden für ihr Engagement für das Gemeinwohl, dem schloss sich Kreisbrandinspektor Wolfgang Müller an. Gemeinsam mit Ingo Ess motivierte Müller zudem Kusicka, dem Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren – wie schon 1986 – einen Platz in Biblis anzubieten. Denn bislang gebe es für die Aktion im kommenden Jahr noch keine Zusage für ein geeignetes Gelände.

© Südhessen Morgen, Montag, 26.02.2018