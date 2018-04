Innerörtliche Bebauung fördern

Anzeige

Biblis.Mit dem SPD-Antrag zur Baulandentwicklung hat sich der Bibliser Bau-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss beschäftigt. SPD-Fraktionsvorsitzender Josef Fiedler wies auf die weitere Entwicklung des Regionalplans hin. Er habe erfahren, dass Kommunen vom Land Abzüge bei der Ausweisung von neuen Baugebieten bekommen hätten, wenn innerorts noch viele Flächen brachliegen würden.

„Das ist eine Sache, die mich schon länger umtreibt. Die innerörtliche Bebauung wird stärker in den Fokus gerückt. Wir müssen dafür sorgen, dass es uns nicht so geht wie anderen Kommunen“, sagte er. Konkret geht es um das Barth-Gelände, an dem allerdings private Investoren dran seien, und das Metz-Beickert-Gelände. Hier möchte die SPD, dass die Gemeinde mit den Besitzern Kontakt aufnimmt wegen einer möglichen Wohnbebauung.

Außerdem gibt es mit der „Baulandoffensive“ des Landes Fördermittel für die Mittelzentren. Ausschussvorsitzender Dirk Müller (CDU) begrüßte den Antrag und bat, ihn noch um weitere Punkte zu ergänzen. Unter anderem soll sich die Gemeinde dafür einsetzen, dass Biblis wenigstens als Unterzentrum eingeordnet wird. Zudem soll ein innerörtlicher Bebauungsplan aufgestellt werden.