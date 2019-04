Intensiver Weg durch die Nacht

Biblis/Groß-Rohrheim.„Miteinander auf dem Weg“: So lautete das Motto des meditativen „Gangs durch die Nacht“ der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) Biblis. Mit einer Betstunde am Gründonnerstag und der anschließenden nächtlichen Wanderung hinein in den Karfreitag, begleiteten die Gläubigen Jesus symbolisch ein Stück weit auf seinem letzten Weg.

Auf der gesamten Strecke wurden Stationen des Kreuzweges mit Texten beleuchtet und Impulse gegeben. In der Kirche St. Theresia Groß-Rohrheim ging es mit nachdenklichen Texten um die ersten sechs Stationen des Kreuzweges. „Jesus wird zu Unrecht verurteilt“, hieß es – oft werde auch heute jemand vorschnell verurteilt und ausgegrenzt. „Jesus identifiziert sich mit den Ausgestoßenen“, sagte ein Sprecher. An der Stelle „Jesus nimmt sein Kreuz auf sich“ ging es um die Frage, ob wir mutig unser Kreuz tragen oder ob wir die Verantwortung lieber abschütteln. „Oft sagen wir: Das habe ich nicht verdient, das halte ich nicht mehr aus“, etwa Enttäuschungen, Krankheiten oder Einsamkeit. Wer „sein Kreuz“ trage, müsse häufig seinen Weg alleine gehen.

Bezüge zum eigenen Erleben

Die Impulse zeigten Bezüge zu Familie oder Ehepartner auf. Lösungsansätze wiesen den christlichen Weg durch Gottes Liebe und dem vorbildlichen Handeln Jesu’. Stets ging es um Solidarität für andere, also den Blick nicht abzuwenden, sondern Verantwortung zu übernehmen, Gemeinschaft zu leben und dadurch Stärke zu erfahren. Die Mitglieder des Jugendliturgiekreises stellten das Gesagte bei der Betstunde optisch nach. „Die Zusammenarbeit finde ich ganz wunderbar, ihre Darstellung kam sehr gut an“, sagte Friedel Berg von der KAB begeistert.

Im Anschluss an die Betstunde begann der „Gang durch die Nacht“. 15 Gläubige machten sich auf den Weg, darunter waren viele Neue, die die Strecke attraktiv fanden. „Es waren diesmal nur sechs Kilometer“, erklärte Berg. Der Weg führte von der Kirche Richtung Rhein, am Damm entlang wieder zurück zur Kirche, in der Hütte von Markus Pietschmann gab es ein Mahl. Der Mond erhellte den asphaltierten Weg, teilweise waren Vögel zu hören – eine perfekte Nacht zum Gehen und zur inneren Einkehr. Viele Kilometer legte die Gruppe in Stille zurück. „Das hat immer eine besondere Wirkung auf die Teilnehmer“, sagte Berg. Die Kreuzwegstationen zogen sich auf der Wanderung fort, es gab wie zuvor gemeinsame Gebete, Lieder und Impulse.

An der Station „Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz“, ging es um alltägliche Lasten und die Frage: aufgeben oder eigene Schwächen annehmen und mit neuem Mut vorangehen? Zweifel standen an der Station „Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz“ im Mittelpunkt. Die starke Liebe zu Gott und den Menschen gab ihm Kraft, dies durchzuhalten. An der Stelle „Dann schlugen sie ihn ans Kreuz“ hieß es, nichts sei leichter, als jemanden festzunageln, indem man seine Schwächen ausspiele. „Ausgeliefert meiner Macht, meiner Laune, meinem Egoismus. Wir behandeln Mitmenschen oft als unser Eigentum.“ Stattdessen sollten wir anderen Freiraum zur Entfaltung gewähren.

„Erlöse uns von unseren falschen Ängsten, dass uns der andere nur ausnutzen will und gib uns die Kraft, uns wie du ,ans Kreuz heften zu lassen’, damit wir dadurch den anderen miterlösen können“, lautete einer der Schlussimpulse kurz vor 2 Uhr nachts. str

© Südhessen Morgen, Samstag, 20.04.2019