Intensivnachmittag soll stattfinden

Biblis.Die katholische Pfarrgruppe Biblis weist darauf hin, dass der für Samstag, 21. November ab 14.30 Uhr geplante Intensivnachmittag für die Firmlinge stattfinden soll. Die Teilnehmer treffen sich am Seiteneingang zur Kirche St. Bartholomäus. Wie beim letzten Treffen werden die Katecheten die Firmlinge in Gruppen aufteilen und die Kernthemen vermitteln. Pfarrer Reichert wird bei diesem letzten Intensivnachmittag auch dabei sein. Die geplante Dauer wird verkürzt. Alle Teilnehmer müssen einen Mund-Nasenschutz tragen. Visiere sind nicht gestattet. Sollten sich Änderungen ergeben, werden diese rechtzeitig mitgeteilt. Wer nicht teilnehmen kann, sollte sich bis Freitag, 20. November, um 10 Uhr telefonisch im Pfarrbüro abmelden oder dies per E-Mail an kath.pfarramt.biblis@t-online.de tun. Die Probe für die Firmung soll am Freitag, 11. Dezember, um 17 Uhr stattfinden, die Firmung selbst ist dann am Samstag, 12. Dezember, um 17 Uhr. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 13.11.2020