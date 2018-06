Anzeige

Auch am folgenden Tag meinte es der Wind gut, so dass sogar vier Durchgänge ausgesegelt wurden. Nach nun sieben vollständigen Durchgängen lag Christoph Boisnault weiterhin vor Brad Gibson. Am dritten Tag dauerte es dagegen lange, bis eine stete Brise aus Ost aufkommen wollte. Dann wurden noch zwei ganze Durchgänge ausgesegelt und der dritte Durchgang angefangen. Nach nun neun Durchgängen lagen Christoph Boisnault und Brad Gibson nahezu gleichauf und hatten sich mit dem Drittplatzierten Peter Stollery bereits um über zehn Punkte vom Rest des Feldes abgesetzt. Am nächsten Stand trafen sich bei reichlich Flaute auf dem See die Teilnehmer zum „Meeting der International Marblehead Klasse“ mit allen anwesenden 76 Seglern. Dabei wurden neben der Entwicklung der Klasse auch die Bewerbungen für die Weltmeisterschaft 2020 in England oder Italien besprochen. Am letzten Tag der WM begrüßte der Riedsee die Teilnehmer noch einmal mit einer schönen Brise aus Süd, und so konnten die letzten Wettfahrten zügig begonnen werden. Brad Gibson war aber nicht mehr zu schlagen und gewann souverän die Durchgänge elf und zwölf. Somit ist auch in der Marbleheadklasse der alte und neue Weltmeister der Brite Brad Gibson vor dem Franzosen Christophe Boisnault und dem Briten Peter Stollery. Bester Deutscher wurde Valentin Fuchs auf Platz 20.

Beim Abschlussdinner erhielten Henning Faas und sein Organisationsteam noch minutenlang stehenden Beifall für die perfekte Organisation. Damit hat nach 30 Jahren erneut Deutschland Standards für die Durchführung einer Weltmeisterschaft gesetzt. str

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 14.06.2018