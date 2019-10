Isländischer Chor knüpft Kontakte nach Biblis

Biblis.Wenn Isländer auf Reisen gehen, gehören auch Worms und Biblis zu den Orten, die sie gerne besuchen. So wie der isländische Chor Alafoss aus Mosfellsbaer, der alle zwei Jahre auf Konzerttour geht und dieses Mal einen musikalischen Halt in Biblis einlegte. Der Kontakt kam über die Partnerschaft der Gemeinde mit dem französischen Gravelines zustande. Die 26 Sänger und Sängerinnen um Dirigent Astvaldur Traustason lernten einen Tag lang Biblis und die Umgebung kennen und trugen sich ins Goldene Buch ein. Abends steuerte der Chor einige Lieder zum Jubiläumskonzert des GV Frohsinn bei.

Einige Bibliser hatten den isländischen Chor bereits in Gravelines gehört. Dort findet alljährlich ein großes Heimatfest statt, bei dem die Fischer im Vordergrund stehen. Viele fuhren einst in Richtung Island und blieben dort für Monate auf Fischfang. So entstand der traditionsreiche Kontakt zwischen beiden Ländern.

Der isländische Chor bekundete Interesse, mit einem deutschen Chor musikalisch zusammenzuarbeiten. Deshalb lud der GV Frohsinn die Isländer zu seinem Jubiläumskonzert nach Biblis ein. Beim Empfang im Rathaus gab es ein kleines Ständchen. Die Isländer hatten mehrere Bücher über ihr Land in deutscher Fassung als Geschenk mitgebracht. Die Gruppe stammt aus Mosfellsbaer, 15 Kilometer von Reykjavik entfernt. In Mosfellsbaer wurde 1896 die Wollfabrik Alafoss ansässig, 1980 gründeten Arbeiter dann den Alafoss-Chor. Die Absicht des Chors war und ist es, sich zu treffen, zusammen zu singen und bei verschiedenen Gelegenheiten aufzutreten. Der Chor öffnete sich zudem für Mitglieder, die nicht in der Fabrik arbeiten. Viele Konzertreisen standen bereits an, in die USA, nach Kanada, Russland und in viele europäische Ländern. Nun besuchten die Sänger Deutschland. Neben dem Auftritt in Biblis sangen sie auch im Wormser Dom. str

