Italienische Hits am Rhein

Nordheim.Ein schöner Pfingstsonntag im Lokal „Zur Rheinfähre“ mit milden 22 Grad am Rhein, dazu ebenso schöne Musik des italienischen Geschwisterduos Lisa und Giuseppe Fornaci am Nachmittag. Nur eines hat das Urlaubsgefühl getrübt: die Sicherheitsbestimmungen wegen Corona und die vielen Maskenträger. Während die Gäste die Masken nach der Ankunft abnehmen konnten, trugen die Kellner sie die ganze Zeit.

Das Musiker-Duo war froh, endlich mal wieder aufzutreten und wollte damit ein Zeichen gegen die „Corona-Stille“ setzen, die in den vergangenen knapp drei Monaten geherrscht hat. Dazu hatten sie DJ DeeRock eingeladen, der in den Gesangspausen die Gäste in der lauschigen Atmosphäre unterhielt. Aufmerksam auf die beiden Sänger aus Lampertheim wurde das Lokal durch Artikel im „Südhessen Morgen“, die über die teilweise spontanen Auftritte von Lisa für die Nachbarn berichteten, die auf viel Zuspruch gestoßen waren.

Clubfeeling am Wasser

„Wir passen mit unserer Musik hierher, war die Aussage des Wirts, und deswegen haben wir zugesagt. Wir kannten das Lokal vorher gar nicht“, sagte Lisa Fornaci. Sie hat 2007 mit dem professionellen Singen angefangen, und wie ihr jüngerer Bruder singt sie seit Kindertagen. Eigentlich verdient Lisa ihr Geld in der Gastronomie, aber will jetzt wieder mehr auf Auftritte setzen. Mit ihrem Bruder Guiseppe tritt sie seit zwei Jahren unter dem Namen „The Italian Siblings“, also „Die italienischen Geschwister“, auf.

Für ihre Vorstellung bei der „Rheinfähre“ hatten sie natürlich italienische Klassiker mit im Repertoire wie „Sempre, Sempre“ und weitere Hits von Al Bano und Romina Power, „Gente di Mare“ oder „Gloria“ von Umberto Tozzi oder „Sarà perché ti amo“ von Ricchi e Poveri im Programm. Aber sie sangen auch andere Klassiker aus den 60ern bis heute wie Hits von Kool and the Gang oder Gloria Gaynor, also nicht nur italienisch.

DJ DeeRock alias Daniele war mit dabei und legte in den Gesangspausen auf. Bekannt geworden ist er mit seinen Remixen italienischer Hits und italienischen Events im Rhein-Neckar-Kreis und weit darüber hinaus. Er legt viel auf Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern auf, und durch die italienischen Bezüge haben sich der DJ und das Gesangspaar kennengelernt. „Hier am Rhein passt es gut, etwas Clubfeeling zu verbreiten, denn das Urlaubsgefühl ist ja schon da“, meinte er mit einem Schmunzeln. Deshalb legte er ein wenig Chill-Out-Music auf und eher die leiseren Töne mit Beat darunter.

Dafür hatte er sein DJ-Equipment mitgebracht, und zusammen mit den Geschwistern hatte er sich in einer Ecke des Lokals eingerichtet, die zum Rhein hin lag. Lisa und Guiseppe hatten ihre Mikros mit Sound- und Lautsprecheranlage dabei. Alle waren sie froh, endlich live vor Publikum aufzutreten, so den Leuten ein Stück Normalität wiederzugeben und einen entspannten Pfingstsonntag zu bescheren. Damit wollten sie auch die Besucher animieren, trotz der Einschränkungen rauszugehen und das Leben am Rhein zu genießen. Und das Schöne ist: Für Fronleichnam sind sie erneut für die „Rheinfähre“ gebucht und werden live vor den Gästen singen. cid

© Südhessen Morgen, Freitag, 05.06.2020