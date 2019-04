Jäger ärgern sich über Spaziergänger mit Hunden

Biblis.Wilde Müllablagerungen, die illegale Nutzung der Werkszufahrtsstraße von Omlor sowie freilaufende Hunde von „Wald- und Deichtouristen“, die das Wild stören, machen den Jagdpächtern in Biblis Sorgen. Bei der Jahreshauptversammlung der drei Bibliser Jagdbezirke wurde auch über die Anpassung der Jagdpacht gesprochen, da immer weniger zu bejagende Fläche zur Verfügung stehe. Um die Umwandlung von Ackerflächen in Wohn- und Gewerbegebiete zu berücksichtigen, wurde ein „Jagdkataster“ erstellt und die Flächeninhalte der Jagdbezirke neu ermittelt. Die Jagdpacht werde reduziert – und damit anteilig alle Positionen im Haushalt.

Bürgermeister Felix Kusicka, der zugleich Jagdvorsteher ist, gab an, die Entwürfe der neuen Pachtverträge mit aktuellen Daten würden den drei Pächtern zugesandt. Die Pächter schauten auf ein ruhiges Jahr zurück, wobei die Gefahr der afrikanischen Schweinepest auch die Bibliser beunruhigte. Zudem berichtete Ralf Wetzel, dass sich die Räude vom Fuchs auf Hunde übertrage. In seinem Jagdbezirk 1 – wie auch bei den anderen – stellte er einen starken Rückgang des Niederwildes fest.

Das Gebiet der Werkszufahrt Omlor und des Hochfeldes sei aufgrund der Eingriffe in Natur inzwischen nicht mehr zu bejagen. Wildschweine gebe es genügend, wenngleich der Bestand, wie auch in den anderen Bezirken, zurückginge. Das Regulieren der Wildschäden sei einvernehmlich mit den Landwirten erfolgt. Gegen das illegale Befahren der Werkszufahrtsstraße zu Omlor will Bürgermeister Kusicka vorgehen, versprach er.

Friedrich Wetzel, Pächter des Jagdbogens 2, von Flugplatz, Waldfeld und Weichaulache, betonte, die Störung des Wildes nehme im gesamten Gebiet zu. Er führt es auf die massive „Völkerwanderung“ an den Wochenenden zurück. Aus der ganzen Region kämen Menschen mit Hunden an. Das Ordnungsamt sollte seiner Meinung nach stärker präsent sein, was der Bürgermeister auch einräumte.

Sauen kommen aus Einhausen

Bedingt durch den heißen Sommer sei zudem der Abschuss im Vergleich zum Vorjahr um die Hälfte zurückgegangen. Im Bruch stellte Pächter Michael Wetzel vom Jagdbogen 3 fest, dass die Sauen aus Einhausen in Bibliser Gemarkung kommen, sich satt fressen und wieder zurückgingen. Er regte an, den Heckenschnitt nicht im Herbst, sondern im Frühjahr vorzunehmen. Ortslandwirt Hans Georg Müller wandte ein, dass der Herbstschnitt leichter vorzunehmen sei, weil die Maschine über abgeerntete Felder fahren können. Am neu geschaffenen Deich an der Pfaffenaue wünschen sich die Jagdpächter wieder Schranken, weil dort Müll abgelagert werde. Der Jagdvorsteher erwähnte zudem, dass der kommunale Deich, von der Brücke Bürstädter Straße nach Einhausen, saniert werden soll. Hierfür gebe es am 16. Mai eine Infoveranstaltung. str

