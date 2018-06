Anzeige

Biblis.Die Bürgerstiftung Biblis hat vom Jahrgang 1933/1934 aus Biblis eine Spende in Höhe von 800 Euro erhalten. Auf Wunsch des Jahrgangs soll das Geld für soziale Zwecke oder Projekte eingesetzt werden und somit der Gemeinschaft in Biblis zugutekommen. „Vielen Dank an den Jahrgang 1933/1934. Solche Spenden machen unsere Bürgerstiftung flexibel und handlungsfähig und sorgen dafür, dass weitere Projekte in Biblis unterstützt werden können“, freut sich Britta Spatz, die Vorsitzende der Bürgerstiftung Biblis.

Grundsätzlich ist die Bürgerstiftung Biblis für Spenden immer dankbar, denn nur so lässt sich das bisherige Engagement fortführen beziehungsweise auch ausweiten. Darüber hinaus sind auch weitere Zustifter jederzeit willkommen. Interessiere Bürgerinnen und Bürger können per Mail an info@buergerstiftung-biblis.de mit dem Vorstand Kontakt aufnehmen. red

