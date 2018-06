Jeden Abend Musik auf zwei Bühnen

Anzeige

Für die jungen Besucher stehen Fahrgeschäfte sowie Süßigkeiten- und Spielstände bereit, ebenso wird ein Kindernachmittag mit Mr. Kunterbunt am Montag durch die Sparkasse Worms-Alzey-Ried ausgerichtet. „Wir müssen aufgrund von Sanierungsmaßnahmen an der katholischen Kirche eines der großen Fahrgeschäfte an anderer Stelle platzieren“, erklärte Neumann. Das Karussell soll vor der Kirche stehen und das große Fahrgeschäft hinter dem Autoscooter.

Am Sonntag haben die Geschäfte geöffnet. Am Montag lockt der Frühschoppen zum traditionellen „Tag der Betriebe“. Die Gurkenkönigin verteilt kostenlose Fahrchips an die Jungen und Mädchen, die von den Schaustellern gespendet wurden.

Vor der Krönung am Samstag gibt es für die Hoheiten einen Empfang in der Riedhalle mit Kaffee und Kuchen. Von hier setzt sich der Tross gegen 18.30 Uhr Richtung Gurkenfestmeile in Bewegung. Der Umzug der Hoheiten nebst Gefolge verläuft über die Darmstädter Straße bis zur Hauptbühne. „Musikalisch begleitet vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Bürstadt, mitgebracht von der Krönungsmeisterin Bärbel Schader“, verriet Neumann. Paula Hulbert übernimmt um 19 Uhr die Regentschaft, ihr zur Seite steht Prinzessin Larissa Reis. Auch Delegationen aus den drei Partnerstädtern nehmen am Gurkenfest teil.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 27.06.2018