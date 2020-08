Jeder Tropfen zählt

Biblis.Schon im vergangenen Jahr startete das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Biblis ein Pilotprojekt, bei dem sich Blutspender ergänzend auch online für die Spende registrieren lassen konnten. Und nun läuft Corona-bedingt bundesweit ohne Online-Reservierung keine Blutspende mehr ab. Das DRK Biblis ist zudem von den eigenen Räumlichkeiten zum zweiten Mal in die Riedhalle gewechselt. Dort helfen zwölf Ehrenamtliche im Schichtbetrieb bei der Blutspende mit und unterstützen das Team vom Blutspendedienst.

Natürlich sei das einen Umstellung, so Silke Wetzel und Adelheid Schultheiß vom DRK Biblis. Vorher fand die Blutspende in den eigenen Räumlichkeiten statt. Nun wird alles in der Riedhalle aufgebaut. Einen Tag vor der Blutspende begannen bereits die Aufbauarbeiten, vor allem das Stellen von Tischen und Stühlen nach den Vorgaben des Blutspendedienstes.

Sicherheit ein wichtiges Thema

Bei der Blutspende wird Sicherheit großgeschrieben. An der Eingangstür wurde vorab an der Stirn die Temperatur gemessen. Passte diese, war der Eintritt erlaubt. Weiter ging es zum Desinfizieren der Hände, Abhaken der Ankömmlinge sowie der Übergabe eines frischen Mund-Nasen-Schutzes. Blutspender bekamen hier vor der Spende noch etwas zu trinken. Es folgte die nächste Station: die Anmeldung. Hinter einer Plastikwand übernahmen zwei Ehrenamtliche die Anmeldung der Spender und händigten ihnen ihre Papiere aus.

Nun konnten diese aus dem Foyer in die Halle gehen und sich an die weit auseinanderstehenden Tische setzen, um den medizinischen Fragebogen auszufüllen. „Jeder bekommt seinen eigenen Kugelschreiber“, erklärte Silke Wetzel. Von hier aus bildeten sich ganz kurze Schlangen zum Labortisch und zu den Bereichen mit den beiden Ärzten. Online konnte man sich jeweils halbstündig für ein Spendenzeitfenster anmelden. Im Schnitt sieben Spender wurden so pro halber Stunde betreut. Ruhig ging es in der Halle zu, alle Abläufe lagen meterweit voneinander entfernt.

Die Blutspende wurde gut besucht. „Wir waren ruckzuck ausgebucht“, berichtete Silke Wetzel. Es kamen 121 Spender vorbei, darunter acht Erstspender. Unter den Spendern war auch Derya Aya. „Gerade jetzt ist es umso wichtiger, dass Blut gespendet wird“, fand sie.

Der Blutspendedienst bestätigte dies. Denn gerade in den Sommermonaten gehe die Anzahl an Spendern aufgrund von Urlaub oder Hitze zurück. Auch Ängste in der momentanen Corona-Situation spielen eine Rolle. Dabei verläuft die Blutspende mit sehr gutem Hygiene- und Abstandskonzept – und Blut wird immer gebraucht. Denn Unfälle, Krebs- und Herzerkrankungen sowie Komplikationen bei Operationen machen keinen Urlaub. Patienten sind das gesamte Jahr auf Blutspenden angewiesen. Nach der Blutspende konnten sich die Spender in einem separaten Bereich sitzend oder liegend auf Abstand ausruhen. „Unser beliebtes Ruheblättchen zum Lesen gibt es momentan nicht“, sagte Silke Wetzel. Die Spender sollen sich nur solange wie nötig in der Halle aufhalten. Beim Rausgehen übergab der Ortsverband den Spendern als Dankeschön eine Tüte mit Getränken, Essen und Süßigkeiten. Sonst gab es immer ein warmes Essen in der DRK-Unterkunft. Weiterhin bedankt sich das DRK beim Jugendcafé Na Sowas, dessen Kühlschränke und Räumlichkeiten genutzt werden konnten.

