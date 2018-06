„Jetzt ist wieder Farbe im Rathaus“

Anzeige

Nach Heirat und der Geburt ihres Sohnes war das Leben erst mal abgerundet. „Aber schon damals hatte ich Fernweh“, erinnerte sich Rausch. Nachdem ihr Sohn erwachsen war und ihre jüngste Schwester in Kanada lebte, zog es sie ebenfalls dorthin.

„Doch richtig wohl habe ich mich nicht gefühlt, es war mir nicht warm genug“, erzählte sie. Ihr nächstes Projekt führte sie auf die Kapverdischen Inseln, und dort war es mollig warm. „Der ein oder andere hat mich damals vielleicht auch im Fernsehen gesehen bei den ,Auswanderergeschichten’“, erzählte Martina Rausch. Dort lebte sie drei Jahre, hatte ein eigenes Restaurant direkt am Strand, eine Wohnung mit Meerblick und Zimmer, die sie vermietete.

Nach zwei Jahren verschlug es sie wieder in ihre Heimat – ganz ohne Fernweh. Nun ist sie seit drei Jahren in Rente und nutzt die „viele Zeit“ fürs Malen, für Specksteinskulpturen oder Gedichte. Ein Teil ihrer Bilder hängt in der physiotherapeutischen Praxis von Jutta Brenner in Bürstadt. Specksteinskulpturen werden in der Boulevard Galerie in Darmstadt ausgestellt. Nun sind ihre Kunstwerke für einige Wochen im Rathaus von Biblis zu finden.

