„Jetzt kann’s endlich losgehen“

Senioren

Training mit E-Bike

Ein Fahrsicherheitstraining für E-Bike-Fahrer bietet der Seniorenbeirat der Stadt Bürstadt in Verbindung mit dem ADAC und der Feuerwehr am kommenden Samstag, 28. April, von 9 bis 12 Uhr im Feuerwehrhaus in der Römerstraße an. Das ...