„Es ist schön, dass hier etwas ehrenamtlich für Senioren angeboten wird, und das möchten wir von der Bürgerstiftung unterstützen“, so Gibtner. Sie hoffe, die Hefte würden viel genutzt und dass die Senioren daran Freude hätten. „Musik verbindet und macht Spaß“, pflichteten auch die Betreuer des Seniorentreffs bei.

Natürlich wurde dann auch gleich begonnen zu singen. Der Seniorentreff am Donnerstag in den Räumlichkeiten des katholischen Gemeindezentrums in Biblis findet seit November 2017 statt. Jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat, außer feiertags, kommen die Senioren zusammen, um einen schönen Nachmittag miteinander zu verbringen. Hierzu gehört eine gesellige Kaffeerunde mit Gebäck und Kuchen, Gespräche über früher und heute, aber auch Aktionen wie Klangschalenmeditation, Sitzgymnastik, Gedichtelesen oder Singen.

Die Teilnehmer können auch selbst Ideen einbringen. Beim Treffen am 14. Juni wird gemeinsam das Johannisfest gefeiert und thematisch in die Gruppe eingebracht. Am Donnerstag, 28. Juni, kommt der neue evangelische Pfarrer Sven Behnke vorbei, um die Senioren kennenzulernen und eine kleine Andacht mit ihnen zu gestalten.

Der Donnerstagstreff findet jeden zweiten und vierten Donnerstag, von 14 bis 16.30 Uhr im katholischen Gemeindezentrum statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Informationen haben Anne Lugert (06245/90 86 68) oder Rosi Wolf (06245/34 65).

© Südhessen Morgen, Dienstag, 29.05.2018