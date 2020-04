Jetzt läuft der Kontakt über Skype

Biblis.„Wir haben schnell reagiert“, sagt Nicole Sälzer, Residenz- und Pflegedienstleiterin der Römergarten Seniorenresidenz Haus Paulus in Biblis. Bereits am 13. März schlossen sich die Türen der Seniorenresidenz für Besucher von außerhalb. Diese Entscheidung habe bei den Angehörigen großen Zuspruch gefunden. Denn allen gehe es um den bestmöglichen Schutz der Bewohner während dieser Corona-Krise. Doch natürlich fehlten vielen Bewohnern die Bezugspersonen aus dem familiären Umfeld, weiß Sälzer aus Erfahrung.

Die Mitarbeiter versuchen, dies zu kompensieren, ebenso sei man auf die Nutzung von digitalen Medien umgestiegen. „Wir bieten Bewohnern und Angehörigen die Möglichkeit miteinander zu skypen“, erklärt Sälzer. Hierfür stehe ein Laptop bereit, so dass die Bewohner ihre Angehörigen auf dem Bildschirm groß sehen können. Für viele ist diese Kommunikationsform neu, habe aber reichlich positive Auswirkungen. Die Bewohner und Angehörigen fühlen sich so miteinander verbunden. Den anderen sehen, hören, mit ihm sprechen zu können, helfe den Bewohnern, sich weniger einsam zu fühlen. So bekommen sie auf digitale Weise einen Besuch. Dies hebe die Stimmung bei allen ungemein.

Hund sorgt für Freude

Natürlich dürfen die Bewohner auch hinaus in den Garten, dort genießen sie gerade das schöne Wetter. Ein schöner Ausgleich für die Senioren. Auch hier werde auf entsprechende Hygienemaßnahmen geachtet und Abstände zwischen den Senioren eingehalten. Im Gartenbereich gab es für einen Bewohner eine Überraschung. Er vermisste so sehr den Besuch seines vierbeinigen Freundes. „Seine Tochter brachte den Hund vorbei, und wir führten den Bewohner mit ihm zusammen“, erzählt Sälzer. Dieses Zusammentreffen habe so viel Freude gebracht, die über Tage anhielt.

Man habe mit den Bewohnern die neue Lage besprochen. 49 Menschen leben im Haus Paulus, die Kapazität liege bei 50. „Im Moment herrscht Aufnahmestopp“, so Sälzer. Die Corona-Pandemie sei eine große Herausforderung. Umso mehr freut sich Nicole Sälzer über das gute Miteinander im Team und mit den Bewohnern. Vierzig Mitarbeiter sind in Bibliser beschäftigt. Engpässe bei Schutzkleidung und Desinfektionsmittel seien durch rasche Bestellungen am Anfang der Krise vermieden worden.

Vor einigen Tagen wurden Desinfektionsmittel gespendet. Ebenso stehe man im regen Kontakt und Austausch mit der Leitung der Römgergarten-Senioren-Residenzen sowie mit den gut zwanzig Häusern, die hierzu gehören.

