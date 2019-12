Jetzt offiziell ein Verein

Biblis.Auf ein erfolgreiches Jahr blicken die ehrenamtlichen Laienschauspieler und Techniker der Theater-AG Kleiner Bär und Company Biblis zurück. Erstmals fanden zwei Vorstellungen des Kindertheaterstücks „Froschkönig Ferdinand“ statt, zu dem 600 Zuschauer kamen. Weiterhin ließ sich die AG vor der Premiere als Verein eintragen, und als letzte gemeinsame Aktion im Jahr 2019 stand die Bewirtung der Weihnachtsfeier mit Konzert des Gesangvereins Frohsinn Biblis an.

„Wir hatten vor unserer Premiere gar keine richtige Zeit, um die Eintragung als Verein zu feiern“, erzählte Vanessa Linn, Vorsitzende des Vereins, lächelnd. Für die Theater-AG sei dies aber ein zukunftsweisender Schritt, und man freute sich, dass nach viel Bürokratie die Eintragung schnell durchgeführt werden konnte. Ein Dank ging von den Theaterkollegen an Vanessa Linn, die die Eintragungsformalitäten nebst neuer Satzung vorbereitete und zur Abstimmung brachte. „Ein weiterer Meilenstein waren natürlich unsere beiden Vorstellungen in diesem Jahr“, sagte Linn, man sei noch immer über die große Resonanz begeistert. Dies zeige doch, dass Theater in der Region für Kinder unabdingbar sein, dies motiviere die Theater-AG sehr. Die Premieredaten für 2020 und 2021 ständen zudem schon fest: Im kommenden Jahr wird es Theater für Kinder am Sonntag, 25. Oktober, geben, im Jahr 2021 dann am Sonntag, 24. Oktober. Im kommenden Jahr wird die Theater-AG zudem öffentlich bekannt geben, ob es erneut zwei Vorstellungen geben wird oder nur eine. „Wir haben auf jeden Fall schon ein neues Stück ausgesucht“, verriet Linn. Sie freut sich zudem, dass von der aktuellen Truppe alle Laienschauspieler weitermachen, somit werden erneut neun Mimen auf der Bühne zu sehen sein, nebst den drei ehrenamtlichen Technikern.

Als letzte große Aktion des Jahres stand die Bewirtung der Weihnachtsfeier des GV Frohsinn Biblis im Bürgerzentrum auf dem Plan. Eine Herausforderung für die kleine Truppe, die jedoch, wie die Frohsinnvorsitzenden und weitere Gäste bestätigten, gelungen sei. „Es ist schön, dass alles geklappt hat und wir auf diese Weise die Weihnachtsfeier des GV Frohsinn unterstützen konnten“, meinte Linn. Nun geht die Theater-AG kurz in die Winterpause und startet Anfang Januar mit neuem Stück wieder durch. str

