JFV verabschiedet seine Nachwuchskicker

Biblis.Auch in der aktuellen Krise bleibt die Zeit nicht stehen und so endet die Fußball-Saison 2019/2020 am Dienstag, 30. Juni. Da aufgrund der aktuellen Situation der traditionelle JFV BiNoWa-Vereinstag ausfallen muss, möchte es der Verein dennoch nicht versäumen, die Mannschaften der Saison 2019/2020 gebührend zu verabschieden und gleichzeitig den Spielern, die in eine neue Mannschaft kommen, das neue Trainer- und Betreuerteam vorzustellen.

Daher finden an diesem Wochenende im Pfaffenaustadion in Biblis die Info-Tage der Mannschaften statt. Zu folgenden Zeiten werden die Mannschaften verabschiedet:

Samstag, 27. Juni: 10 bis 10.45 Uhr G-Jugend Mannschaften; 11 bis 11.45 Uhr Mädchen Mannschaft, 12 bis 12.45 Uhr C-Jugend Mannschaft und 13 bis 13.45 Uhr D-Jugend Mannschaften

Sonntag, 28. Juni: 10 bis 10.45 Uhr F-Jugend Mannschaften; 11 bis 11.45 Uhr E-Jugend Mannschaften; 12 bis 12.45 Uhr A- und B-Jugend Mannschaften.

Die Teilnehmer werden gebeten, sich an die Zeitvorgabe zu halten, damit ein Kontakt mit anderen Mannschaften vermieden wird. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 27.06.2020