Jona war davon gelaufen, aber Gott hatte ihn nicht abgeschrieben, sondern gab ihm eine zweite Chance. „Im Bauch des Fisches betete ich. Das erste Mal wieder seit langer Zeit“, sagte Jona in der Geschichte. Zurück an Land gelobte er, den Auftrag des Herrn auszuführen. So ging er nach Ninive und kündigte den Untergang der Stadt an. „Aber wenn der Untergang ausbliebe, wäre mir das schon peinlich“, fand Jona. Doch die Menschen zeigten Reue, so dass Gott sie tatsächlich verschonte.

Das Fazit aus der Geschichte war für die Kinder leicht zu erkennen: Niemand ist Gott gleichgültig. Und Gott scheut keine noch so ausgefallenen Mittel, um Jona auf den richtigen Weg zurück zu führen.

Fladenbrote gebacken

Neben der Geschichte gab es im evangelischen Gemeindehaus noch viel mehr zu entdecken. Gemeinsam wurde gesungen, und es wurden Fladenbrote gebacken. „Wir basteln Klammerfische“, erzählte Silke Wetzel. Diese bestanden aus Wäscheklammern, auf die Walmotive geklebt wurden. Beim Druck auf die Klammer öffnete sich das Maul des Wals, und Jona kam zum Vorschein.

Die Geschichte des Propheten wurde mit den Kindern bei einem Spiel noch weiter vertieft. Die Jungen und Mädchen wurden selbst zu Spielfiguren und schritten von Station zu Station. „Bei den hohen Temperaturen dürfen auch einige Wasserspiele nicht fehlen“, fand Silke Wetzel. Im Grünen waren daher Wasserrutschen aufgebaut, und auch Wasserfälle standen bereit.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 02.08.2018