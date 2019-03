Josefstag in Biblis

Biblis.Die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) in Biblis feiert am Dienstag, 19. März, um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Bartholomäus den traditionellen Gottesdienst zu Ehren des Schutzheiligen der KAB. Der Gottesdienst zum Josefstag wird zelebriert von KAB-Präses Pfarrer Reichert und KAB-Bezirkspräses Pfarrer Eisert, die Gestaltung wird von der KAB übernommen. Zentrales Thema ist die Börsenspekulation mit Lebensmitteln.

Im Anschluss an den Gottesdienst findet im benachbarten Gemeindezentrum ein gemütliches Beisammensein statt. Es gibt Kochkäse mit Musik und Bauernbrot, dazu das bereits bekannte Josefsbier, das in der Josefs-Brauerei in Olsberg im Hochsauerland hergestellt wird. Bei der Josefsgesellschaft handelt sich um einen Integrationsbetrieb, der behinderten Menschen einen Arbeitsplatz bietet. red

