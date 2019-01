Jubiläum steht bevor

Biblis.Kaum hat das neue Jahr angefangen, schaut der Bibliser MGV Liederkanz schon in Richtung 2020. Dann feiert der Verein seinen 100. Geburtstag. Der Zeitplan für den Festreigen steht bereits fest. Der Einstieg in das Jubiläumsjahr wird das Weihnachtskonzert am 15. Dezember dieses Jahres sein. Am 20. Februar 1920 wurde der Liederkranz gegründet – und dies wird am 20. Februar 2020 mit einer „Geburtstags-Chorprobe“ gefeiert. Geplant ist ein Festgottesdienst, der am 15. März 2020 stattfinden wird. Daran schließt sich eine Jubiläumsfeier im Bürgerzentrum an. Vom 31. Mai bis 1. Juni 2020 wird zu Pfingsten das Waldfest gefeiert. Am 24. Oktober 2020 folgt das Jubiläumskonzert im Bürgerzentrum und am 13. Dezember 2020 das Weihnachtskonzert. Am 24. Dezember 2020 singen die Mitglieder auf dem Friedhof. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 15.01.2019