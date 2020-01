Judenhass am eigenen Leib erfahren

Bürstadt.„Wir haben einen neuen Lehrer, aus dem Kongo“, berichtet die Jugendliche am Abendtisch der Familie. Der Onkel: „Was bringt er euch bei? Wie man Drogen handelt!“ Ein Spruch, ein Witz und doch diskriminierend: das Weitertragen von Vorurteilen. Die Erwachsenen schweigen, doch das Mädchen bezieht Stellung. Mit dieser Videoszene steigt der Rapper Ben Salomo in seinen Vortrag in der Bürstädter Erich Kästner-Schule ein. Spannend, menschlich und emotional zeigt er sich als der perfekte Botschafter gegen Diskriminierungen und Antisemitismus.

Eineinhalb Stunden dauert der freie Vortrag von Ben Salomo, dem aus Israel stammenden Rapper, Youtuber und Buchautor, der in Berlin aufgewachsen ist. Eineinhalb Stunden, in denen die Schüler aus zwei Realschulklassen sowie einer Hauptschulklasse wie gebannt an seinen Lippen hängen. Im Unterricht haben sie sich bereits über Diskriminierung, Antisemitismus und anonymer Hetze in den sozialen Medien auseinandergesetzt.

„Guck mal, der Jude! – Antisemitismus damals und heute“ lautet der Vortrag mit Diskussionsrunde in der EKS. Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Friedrich-Naumann-Stiftung. „Der Vortrag findet hier in Bürstadt und in zwei Lampertheimer Schulen statt“, berichtet Gernot Diehlmann von der Stiftung. Terminlich fallen die Aktionen auf den 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Diehlmann und Salomo war es wichtig, dass junge Menschen durch wachen Geist und eigene Meinung Stellung beziehen.

Ben Salomo berichtet eindrücklich, dass er sich oft solche Menschen in seiner Nähe gewünscht habe, als er mit Antisemitismus persönlich konfrontierte wurde. Er erzählt, wie seine Familie 1981 nach Berlin zog. Er ging erst in einen Kindergarten, da war er das einzige Migrationskind. Nach einem Umzug wechselte er in einen jüdischen Kindergarten. Als Fünfjähriger wunderte er sich, dass Polizisten vor dem Eingang standen. „Manche Menschen mögen keine Juden und greifen auch Kinder an“, erklärte ihm seine Mutter. Für ihn völlig unverständlich.

Später berichtete dem Achtjährigen sein Opa in Israel, warum dieser keine Vorderzähne mehr habe: „Das war in Rumänien, ein Wehrmachtssoldat schlug mir mit seinem Gewehrkolben die Zähne aus.“ Erneut konnte er dies als Kind nicht einordnen, was war hier los?

„Mit elf Jahren erlebte ich es am eigenen Leib.“ Sein damals bester Freund stellte sich gegen ihn, als dieser erfuhr, dass er Jude ist. Es kam zu einem körperlichen Übergriff, Salomo wehrte sich. „In mir herrschte ein Gefühlschaos: Wut, dass ich angegriffen wurde. Verteidigung, aber auch Enttäuschung, Verletzung, das war doch mein bester Freund. Und Mitleid, ich hatte ihn verletzt.“

Allein gelassen

Ab da überlegt er sich genau, wem er erzählt, dass er Jude ist. Ein Moment, der sich eingebrannt hat: Eine Party als er 15 Jahre alt war. Drei fremde Jugendlichen riefen ihn zu sich und fragten, ob er die jüdische Nationalhymne kenne. „Nein, die gibt es nicht, nur die israelische“, antwortete er. Dann hielt ihm einer der Jungen ein Feuerzeug unter die Nase, ließ das Gas entweichen und meinte: „Das ist die jüdische Nationalhymne.“ Er sei wie erstarrt gewesen, Stille im Raum, doch niemand sagte was, niemand stand ihm bei. „So macht ihr solche Leute stark, indem ihr nichts sagt, euch wegdreht, andere alleine lasst.“ Er verließ die Party, weinte. Weitere Beispiele folgen, wie die Geschichte von seinem anderen Opa und dessen Zwillingsbruder, der im Ghetto starb.

Salomo berichtet über die antisemitischen Tendenzen in der Rapperszene, spricht die Wort- und Videobilder des Rappers Kollegah an, dessen judenfeindliche Parolen, denen nicht Einhalt geboten werde. Salomo hat sich 2018 aus der Rapperszene zurückgezogen, aus Protest und um ein Zeichen zu setzen. Er fragt die Jugendlichen, woher dieser Judenhass kommt. Diese meinen: aus Angst, durch Vorurteile, der Suche nach einem Sündenbock, durch Unwissenheit. Er fragt Gerüchte und Verschwörungstheorien zu Juden ab – und tatsächlich kennen die Jugendliche diese. „Und wer von euch kennt einen Juden?“, fragt er. Fünf Finger von 70 Schülern gehen hoch. Alle kennen Gerüchte über Juden, aber nur fünf persönlich einen jüdischen Menschen.

„Gerüchte sind Lügen. Lügen verbreiten sich schneller als die Wahrheit. Denn die Wahrheit ist meist kompliziert und vor allem langweilige“, bringt es Salomo auf den Punkt. Hier müssten die jungen Leute ansetzen, sich einbringen, aufstehen für die Wahrheit und sagen: Nein, das stimmt nicht.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 28.01.2020