Jürgen Becker redet über das Begehren

Jürgen Becker kommt am 20. März zum ersten Mal nach Biblis. © Filminsel

Biblis.Mit seinem Programm „Volksbegehren“ widmet sich der Kabarettist Jürgen Becker der Kulturgeschichte der Fortpflanzung. Am Mittwoch, 20. März, tritt der Kölner um 20 Uhr in der Filminsel Biblis auf. Becker beschreibt mit pointierten Worten menschlich-politisch das Begehren zwischen den Geschlechtern. Das Publikum darf sich auf ein Liebesspiel mit Worten freuen. Und er meint, dass schöne Schenkel nicht nur im Bett betören. Gelegentlich darf man sich auch darauf klopfen. Karten gibt es im Vorverkauf für 17 Euro in der Filminsel Biblis, bei Hollerbach sowie Lesezeit in Biblis und online unter filminsel-biblis.de/tickets. An der Abendkasse kostet der Eintritt 19 Euro. red

© Südhessen Morgen, Montag, 25.02.2019