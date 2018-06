Jugend im Einsatz für die Natur

Anzeige

Biblis.Verpackungen, To-go-Becher oder Flaschen: Statt Dinge nach dem Gebrauch im Mülleimer zu entsorgen, werden sie oft achtlos an den Straßenrand oder in die Natur geworfen. Am Projekttag „Sauberhafter Schulweg“ sind Schüler deshalb hessenweit unterwegs, um die Umwelt von diesem Abfall zu befreien. Auch in Biblis gehen die Kinder der Schule in den Weschnitzauen mit gutem Beispiel voran, sammeln und engagieren sich für den Umweltschutz.

In den vergangenen Jahren beteiligten sich immer mehr Schulen in Hessen an dem Aktionstag. „Beim ,Sauberhaften Schulweg’ werden Schülerinnen und Schüler auf lebendige Weise für das Thema Abfall, Abfallvermeidung und Ressourcenschutz sensibilisiert. Sie erleben vor der eigenen Haustür, welche Folgen Müll für die Umwelt hat und lernen so auch ihr eigenes Abfallverhalten zu hinterfragen. Mit dieser Sammelaktion setzen sie ein wichtiges Signal für uns alle“, so die Rektorin der Schule in den Weschnitzauen, Nicole Skubella.

Der „Sauberhafte Schulweg“ findet jährlich im Rahmen der Umweltkampagne „Sauberhaftes Hessen“ der hessischen Landesregierung statt. Unterstützt wird sie vom Förderverein „Sauberhaftes Hessen“ und seinem Partner, der Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen. Ziel der Kampagne ist es, das Bewusstsein für eine intakte Umwelt, den Wert von Ressourcen und die Wichtigkeit von Abfallvermeidung zu sensibilisieren und zu schärfen. Bereits seit 16 Jahren engagieren sich Kinder und Jugendliche bei dieser Aktion für den Umweltschutz in ihrer Umgebung und sind damit Vorbilder.