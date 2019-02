Jugend kickt in Biblis

Biblis.Der Jugendförderverein (JFV) BiNoWa richtet als Gastgeber für die Fußballjugend des Kreises Bergstraße erneut zwei Tage lang Hallenkreismeisterschaften aus. Am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Februar, treten C-, F- und G-Jugenden in der Pfaffenauhalle an. Bei der C-Jugend sind die Vorrunden bereits vorbei, so dass in Biblis das Finale ausgespielt wird. Am Samstag spielen von 9 bis 15 Uhr die Teams JFV BiNoWa, JFV Alsbach/Auerbach und JFV Bürstadt gegeneinander. Danach, von 15 bis 18 Uhr tritt die G-Jugend vom JFV BiNoWa, TSV Auerbach, FSV Einhausen, TV Lampertheim, FC 07 Bensheim und JFV Bürstadt an.

Sonntags geht es mit zwei Turnieren der F-Jugend weiter. Von 9 bis 13 Uhr kicken der JFV BiNoWa, TV Lorsch, Olympia Lorsch, Et. Zwingenberg, TSV Auerbach, FV Hofheim, FSG Bensheim. Nachmittags zeigen dann die F-Jugendspieler des JFV BiNoWa II, TV Lampertheim II, TSV Auerbach II, FSV Einhausen II, FC 07 Bensheim II, FSG Bensheim II und JSG Rimbach/Zotzenbach II ihr Können. Über das gesamte Wochenende kümmert sich der JFV BiNoWa ums leibliche Wohl der Gäste. str

© Südhessen Morgen, Freitag, 01.02.2019