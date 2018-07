Anzeige

Wattenheim.Zwar ist die deutsche Nationalmannschaft bei der WM in Russland schon ausgeschieden, doch in Wattenheim beim Fußballcamp des Jugendfördervereins BiNoWa schlüpften die Kinder gern in die Rolle der Deutschen und kämpften beim Camp-Turnier um Punkte und Siege.

Vier Tage lang rollte das Leder für die 40 Teilnehmer im Alter zwischen sechs und 13 Jahren. Neben Übungen und Techniktraining gab es auch verschiedene Turniere, bei der die Teams die Deutsche Meisterschaft oder die WM ausspielten.

An den ersten zwei Tagen ging es am Vormittag um passen, dribbeln, schießen und spielen. Die Kinder übten verschiedene Techniken ein. Weiterhin absolvierten alle Kinder das DFB-Talentförderprogramm, bei dem es um das Sichten und Fördern möglichst vieler Talente einer Region geht, um diesen eine zusätzliche individuelle Förderung in Ergänzung zum Vereinstraining zu geben. „Auch konnten unsere jungen Torwarte an einem speziellen Training teilnehmen, bei dem sie von einem Torwarttrainer betreut wurden“, erzählte Franz Rettig vom Jugendförderverein.