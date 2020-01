Jugend will mit alten Handys Gorillas helfen

Biblis.Für viele Patienten sind Blutspenden überlebenswichtig und ohne Alternative. Täglich werden nahezu 15 000 Blutspenden zur Versorgung der Patienten in deutschen Kliniken benötigt. Deshalb bittet der Blutspendedienst des Deutschen Rotes Kreuzes (DRK) um Hilfe und hofft auf viele Blutspender, die zur Aktion am Dienstag, 4. Februar, zwischen 15.30 und 20 Uhr ins DRK-Zentrum von Biblis, Kirchstraße 14, kommen.

Neben dem Gefühl, einem Menschen geholfen zu haben, bekommt jeder Blutspender einen kleinen Gesundheitscheck. Jeder Erstspender erhält zudem einen Blutspendeausweis mit Eintragung der Blutgruppe. Blutspender können zwischen 18 und 72 Jahre alt sein, Erstspender dürfen höchstens 64 Jahre alt sein. Die Blutspende selbst dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen.

In Biblis macht das Jugendrotkreuz auf eine eigene Aktion aufmerksam, die im Rahmen ihres Umweltprojektes „Klimahelfer – was tun?” gestartet wurde. „Wir haben hierfür die Aktion ,Ein Handy für den Gorilla’ des Frankfurter Zoos ausgewählt und sammeln alte Handys mit Akku, aber ohne SIM- und Speicherkarte in extra Sammelboxen“, sagt Silke Wetzel vom DRK.

Diese Boxen stehen im DRK-Zentrum und beim Ordnungsamt im Bibliser Rathaus. „Wir werden mit unseren Kindern und Jugendlichen dann die alten Handys dem Zoo übergeben.“ Der Zoo bekommt für jedes Handy einen Geldbetrag von seinem Recyclingpartner. Der Erlös fließt zu 100 Prozent in das Gorilla-Schutzprojekt im Virunga Nationalpark im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Auch bei der Blutspende können alte Handys abgegeben werden. str

© Südhessen Morgen, Freitag, 31.01.2020