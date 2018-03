Anzeige

Biblis.Die Vertreter der Jugendgruppen im Kreis Bergstraße werden in der Zeit vom 16. bis zum 26. März eine Geldsammlung von Haus zu Haus durchführen. Darauf weist die Bibliser Gemeindeverwaltung hin. Jeder Sammler muss im Besitz einer Sammelliste und eines Sammelausweises sein. Beides muss von der Gemeinde Biblis abgestempelt sein. Die gesammelten Gelder dürfen nur für Jugendfahrten, Erholungs- und Freizeitlager verwendet werden oder für die Einrichtung und den Ausbau von Heimen der Jugendgruppen, die jugendpflegerischen und erzieherischen Maßnahmen fördern.

Die Gemeinde Biblis macht darauf aufmerksam, dass Spenden zur Jugendsammelwoche bei der Einkommen- und Körperschaftssteuer vom steuerpflichtigen Betrag abgesetzt werden können. Die entsprechenden Spendenbescheinigungen werden auf Wunsch vom Kreis Bergstraße, Jugendförderung, bei einer Spende in Höhe von mindestens 5 Euro ausgestellt. In den Vorjahren sind gute Sammelergebnisse erzielt worden. Die Gemeinde appelliert an ihre Bürger, auch in diesem Jahr die Aktion wieder tatkräftig zu unterstützen und die Sammler freundlich zu empfangen.

Das Ergebnis der Jugendsammelwoche wird am Dienstag, 27. März, und Mittwoch, 28. März, in der Zeit von 8 bis 11.30 Uhr im Rathaus, Zimmer 2.11, abgerechnet. 50 Prozent der gesammelten Beträge gehören den sammelnden Gruppen. Die zweite Hälfte liefern die Gruppen gemäß den Richtlinien über die Durchführung der Jugendsammelwoche 2018 bei der Abrechnung ab. red