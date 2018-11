Julia Franck übernimmt Vorsitz

Biblis.Der Förderverein katholische Kindertagesstätte Sonnenschein hatte zur außerordentlichen Jahreshauptversammlung geladen, da aufgrund der Amtsniederlegung der Vorsitzenden Neuwahlen durchgeführt werden mussten. Weiterhin berichtete der Vorstand über die Aktivitäten aus dem Jahr 2018 und über Investitionen in Höhe von gut 11 000 Euro in die Einrichtung.

Aus persönlichen Gründen musste die derzeitige Vorsitzende Daniela Beer ihr Amt als niederlegen. Bei der außerordentliche Mitgliederversammlung wurde somit Julia Franck zur neuen ersten Vorsitzenden gewählt.

Nach den Wahlen wurde über die Aktivitäten des Fördervereins berichtet. So finanzierte dieser im Frühling ein Mitmachkonzert mit Matthias Linßen. Im April beteiligte sich der Elternbeirat mit einem Kaffee- und Kuchenstand am Bauernmarkt in Groß-Rohrheim; aus diesem Erlös gingen 300 Euro als Spende an den Förderverein und kamen mit in den Topf für den Kauf eines neuen Trampolins. Im Juni stand das Sommerfest an. Elternbeirat und Förderverein unterstützen hier gemeinsam das Erzieherteam bei den verschiedenen Aktionen an diesem Tag. Weiter ging es im September mit der Aktion „Wir-schaffen-was“, dem Freiwilligentag in der Rhein-Neckar-Region. 40 große und 45 kleine Helfer beteiligten sich bei der gemeinsamen Gartenaktion im Kindergarten mit großem Erfolg. Dort standen nicht durch Gartenarbeiten auf 1000 Quadratmetern an sowie die Verteilung von neuen Holzhackschnitzen als Fallschutz unter Spielgeräte, sondern auch die Gestaltung eines Barfußpfades.

Weiterhin hat sich der Förderverein mit der Einrichtung bei der Aktion „Schulengel“ angemeldet und hofft auf große Beteiligung, damit möglichst viele Spenden zusammenkommen, um den Kindern den Kindergartenalltag noch mehr zu verschönern. Mithilfe von Schulengel.de können ganz einfach und ohne zusätzliche Kosten Gelder für den Kindergarten gesammelt werden, und zwar über den Onlineeinkauf. Das Portal Schulengel.de ist ein Spendennetzwerk, dem sich viele Online-Shops angeschlossen haben. Diese Shops zahlen eine Prämie an die Einrichtung, wenn Eltern beim nächsten Einkauf in ihrem Lieblingsshop vorher über Schulengel.de gehen. Hierfür wurde bereits Informationsmaterial an alle Familien verteilt. Leider liefe die Aktion nur langsam an, weitere Informationen sollen daher regelmäßig ausgegeben werden.

Auch gab es einen Überblick auf geplante Aktionen und Anschaffungen, so der Einbau einer neuen Pumpe an der Wasserbaustelle im Garten inklusiv Zuleitung, was mit etwa 3200 Euro veranschlagt ist, weiterhin wird die Sandsteinmauer am Sandkasten erneuert, was um die 1000 Euro kosten wird. Demnächst soll auch eine Rollrutschbahn für den Bewegungsraum für 2000 Euro angeschafft werden, und die Renovierung der Bücherei in der Einrichtung steht an, mit Neuanlage der Decke und Wände, neuem Bodenbelag sowie neuer Einrichtung. Dies wird circa 5000 Euro kosten. Und der Kindergarten ist wieder am Bibliser Weihnachtsmarkt mit einem Stand dabei und bietet Waffeln, Engels-punch oder auch hausgemachte Marmelade an.

© Südhessen Morgen, Samstag, 17.11.2018