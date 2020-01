„Jumanji 2“ läuft im Kino

Biblis.„Deutschstunde“, die Verfilmung von Siegfried Lenz’ Roman, läuft am Donnerstag, 30. Januar, um 20 Uhr in der Filminsel. Siggi Jepsen sitzt im Nachkriegsdeutschland in einer Anstalt für schwer erziehbare Jugendliche. Er soll einen Aufsatz über „Die Freuden der Pflicht“ schreiben, doch ihm fällt nichts ein. Erst als er am Tag darauf in eine Zelle gesperrt wird, kommen Erinnerungen an seine Kindheit im Zweiten Weltkrieg hoch. Sein Vater erhielt damals als Polizist den Auftrag, dem expressionistischen Maler Ludwig Nansen das Berufsverbot zu überbringen. Bei Nansens Überwachung sollte Siggi ihm helfen. Doch dieser rebellierte und versteckte sogar einige der verbotenen Bilder. In den Hauptrollen zu sehen sind Ulrich Noethen, Levi Eisenblätter, Tobias Moretti und Johanna Wokalek.

Am Wochenende läuft von Freitag, 31. Januar, bis Sonntag, 2. Februar, jeweils um 20 Uhr, „Jumanji 2 – Next Level“. Martha war einst in Spencer verliebt, aber als dieser verschwindet, ist ihr schnell klar, dass er erneut im Videospiel Jumanji gelandet ist. Gemeinsam mit dem Footballspieler Anthony „Fridge“ Johnson will sie ihn retten.

Am Sonntag, 2. Februar, 15 Uhr, zeigt das Kino für Kinder den Animationsfilm „Salmas Geheimnis“. Salma ist eine 16-jährige Waise aus Santa Clara. In dieser Stadt können die Geister am Tag der Toten einmal im Jahr zu den Lebenden zurückkehren, doch einzig die traurige Salma erhält nie Besuch. Trotzdem sucht sie nach einer Spur ihrer Eltern. Schließlich fällt ihr ein mysteriöses Buch in die Hände, das von den Bürgern Santa Claras und ihrer Vergangenheit handelt. cid

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 30.01.2020