Junge Leute ziehen von Haus zu Haus

Bürstadt/Biblis.Der Hessische Jugendring schickt in der Zeit vom 5. bis zum 15. April wieder junge Leute aus örtlichen Vereinen los zur kreisweiten Sammlung. Die Jugendlichen gehen dabei von Haus zu Haus und bitten um Unterstützung für ihre Anliegen. Darauf weisen die Kommunen hin und bitten darum, die Jugendlichen zu unterstützen.

Es handle sich dabei um eine öffentliche Sammlung, die der Regierungspräsident in Kassel dem Hessischen Jugendring aufgrund des Hessischen Sammlungsgesetzes genehmigt habe. Jeder Sammler müsse im Besitz einer Sammelliste und eines Sammelausweises sein, die von der Kommune, in der er sammelt, abgestempelt wurden.

Das Geld, das bei der Sammlung zusammenkommt, darf nur für bestimmte Zwecke verwendet werden. Dazu zählen Jugendfahrten, Erholungs- und Freizeitlager, Einrichtung und Ausbau von Vereinsheimen der Jugendgruppen sowie die Förderung von jugendpflegerischen und erzieherischen Maßnahmen.

Gute Ergebnisse im Vorjahr

Die Kommunen machen darauf aufmerksam, dass Spenden zur Jugendsammelwoche bei der Einkommen- und Körperschaftssteuer vom steuerpflichtigen Betrag abgesetzt werden können. Die entsprechenden Spendenbescheinigungen werden auf Wunsch vom Kreis Bergstraße, Jugendförderung, ausgestellt, wenn mindestens 5 Euro gespendet wurden.

Die Kommunen bitten darum, die Jugendlichen der Vereine, welche die Sammlung durchführen, freundlich zu empfangen und dabei zu helfen, dass auch in diesem Jahr ähnlich gute Sammelergebnisse wie in den Vorjahren erzielt werden können. Das Ergebnis der Jugendsammelwoche in Biblis wird am Mittwoch und Donnerstag, 17. und 18. April, von 8 bis 11.30 im Rathaus, Zimmer 2.11, abgerechnet. Die Hälfte der Beträge gehören den sammelnden Gruppen. Die restlichen 50 Prozent liefern die Gruppen gemäß den Richtlinien über die Durchführung der Jugendsammelwoche 2019 bei der Abrechnung ab. red

