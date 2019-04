KAB Biblis lädt zur Maiandacht

Biblis.Die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) Biblis lädt am Sonntag, 5. Mai, um 18 Uhr zur Maiandacht an der Weschnitzkapelle ein. Pfarrer Reichert und die Kinder der Kindertagesstätte Sonnenschein werden die Andacht mit gestalten. Mittelpunkt der Andacht ist Maria, die Mutter Gottes, die im Monat Mai, dem Monat der Mütter und Großmütter besonders geehrt wird.

Die KAB denkt auch wieder an die anwesenden Damen, die einen kleine Blumengruß als Geschenk erhalten. Für alle Erwachsenen wird nach dem Gottesdienst wieder selbst gemachte Maibowle ausgeschenkt. Bei schlechtem Wetter findet die Andacht in der Pfarrkirche St. Bartholomäus in Biblis statt. red

