KAB lädt zum Neujahrsempfang

Biblis.Die KAB Biblis lädt am Freitag, 24. Januar, um 18 Uhr zu einem Gottesdienst für lebende und verstorbene Mitglieder in die Pfarrkirche St. Bartholomäus in Biblis ein. Im Anschluss an den Gottesdienst findet gegen 19 Uhr im benachbarten Gemeindezentrum St. Bartholomäus der Neujahrsempfang mit anschließender Jahreshauptversammlung statt. Nach einem Sektempfang zur Begrüßung wird der verstorbenen Mitglieder gedacht, im Anschluss erfolgt die Ehrung der Jubilare. Danach folgen der Bericht des Vorsitzenden, des Rechners und der Kassenprüfer sowie die Entlastung des Rechners und des Vorstands. Im Anschluss finden die Neuwahlen des gesamten Vorstands statt. Eine Vorschau auf das Programm 2020 und ein gemütliches Beisammensein runden die Veranstaltung ab. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 09.01.2020