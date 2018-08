KAB veranstaltet Flohmarkt in Biblis

Biblis.Der große Kinderkleider- und Spielzeugbasar der KAB Biblis findet am Samstag, 1. September, von 13 bis 16 Uhr in der Riedhalle in Biblis statt. Das Team stellt in der Halle mehr als 80 Verkaufstische zur Verfügung, darüber hinaus wartet ein Tagescafé mit selbst gebackenen Kuchen auf die Besucher.

Mit diesem Basar verfolgt die KAB Biblis schon seit der ersten Veranstaltung drei Ziele. Zum Ersten haben Verkäufer die Gelegenheit, gut erhaltene Kinderkleidung oder Spielzeug einer sinnvollen Weiterverwertung zuzuführen. Zum Zweiten dürfen sich Käufer über so manches Schnäppchen freuen. Und zum Dritten verwendet die KAB Biblis die Einnahmen, um Projekte und Hilfsbedürftige zu unterstützen.

Anmeldungen zum Verkauf nimmt Georg Flörchinger unter der E-Mail Adresse georg.floerchinger @gmx.de gerne entgegen. Weitere Infos zum Kinderkleider- und Spielzeugbasar gibt es im Internett unter www.kab.biblis.de. red

