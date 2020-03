Kabelbrand gelöscht

Biblis.Wie die Bibliser Feuerwehr berichtet, hat die Brandmeldeanlage des Möbelhauses „AS“ in der verlängerten Darmstädter Straße am Sonntag gegen 19.10 Uhr einen Feueralarm ausgelöst. Wenige Minuten später trafen die ersten Einsatzkräfte am Möbelhaus ein, mehrere blinkende Lampen im Außenbereich zeigten den Einsatzkräften, dass der Alarm im Gebäude ausgelöst worden war. Feuerschein oder eine Rauchentwicklung waren nicht zu sehen. Mehrere Rauchmelder hatten den Alarm ausgelöst, unteranderem im Bereich des Lagers: Hier wurden die Einsatzkräfte fündig. Im Serviceraum eines Aufzugs war es durch einen technischen Defekt an einem Motor zu einem Schwel- und Kabelbrand gekommen. Mit Hilfe eines Feuerlöschers konnte dieser schnell gelöscht werden. Anschließend wurden Teile des Lagers wegen des vorhandenen Rauchs mit Geräten belüftet. red

