Kampf um den Thron

Biblis.Nach Österreich ins Jahr 1937 geht es mit der Kulturfilmreihe des kommunalen Kinos in Biblis. Am heutigen Donnerstag, 31. Januar, 20 Uhr, zeigt die Filminsel „Der Trafikant“. Der 17-jährige Franz Huchel arbeitet an einem Wiener Kiosk. Stammkunde ist ausgerechnet Sigmund Freud, Begründer der Psychoanalyse. Das kommt Franz besonders gelegen, als er sich in die Varietée-Tänzerin Anezka verliebt.

Jason Momoa in der Titelrolle

„Aquaman“ wird am Wochenende von Freitag, 1., bis Sonntag, 3. Februar, jeweils 20 Uhr, in 3D gezeigt. Die Hauptrolle spielt Jason Momoa, der „Game of Thrones“-Fans als Khal Drogo aus der ersten Staffel ein Begriff ist. Aquaman, der mit bürgerlichem Namen Arthur Curry heißt, ist als Sohn seines menschlichen Vaters Tom Curry und seiner atlantischen Mutter Atlanna berechtigt, den Thron von Atlantis zu besteigen. Doch aktuell regiert sein Halbbruder Orm das Unterwasserkönigreich.

„Die Abenteuer von Wolfsblut“ ist der Animationsfilm für Kinder, der am Sonntag, 3. Februar, 15 Uhr, läuft. Es handelt sich um eine Adaption von Jack Londons Abenteuerroman „Wolfsblut“. Die Geschichte über Loyalität, Treue und Freundschaft präsentiert Oscarpreisträger Alexandre Espigares nun zum ersten Mal als animiertes Leinwandabenteuer. cid

