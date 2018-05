Anzeige

Biblis.Die KAB Biblis zeigt am heutigen Mittwoch, 19 Uhr, in der Bibliser Filminsel den Kino-Überraschungserfolg „Die göttliche Ordnung“ und lädt anschließend zur Diskussion mit Wolfgang Luley, Theologe und Mitarbeiter des katholischen Filmwerks in Frankfurt, ein. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

Es handelt sich um den ersten Film, der sich mit dem Thema Frauenstimmrecht und Gleichberechtigung in der Schweiz. Er setzt allen ein Denkmal, die damals für politische Rechte gekämpft haben und auch denen, die sich heute noch dafür engagieren.

Die Schweiz gilt als die Mutter aller Demokratien. Bereits 1831 wurde die direkte Demokratie in den Kantonen eingeführt, dies galt aber 41 Jahre nur für einen Teil der Bevölkerung – die Männer. Erst 1971 erhielten die ersten Frauen das Wahlrecht.