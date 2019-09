Kandidaten stellen sich den Fragen der Bürger

Biblis.Wer gewinnt die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 27. Oktober, in Biblis? Kann sich Bürgermeister Felix Kusicka gegen seine Herausforderer durchsetzen? Oder macht einer von ihnen das Rennen? Ralph Bühler, Ewald Gleich und Volker Scheib treten gegen den Amtsinhaber an. Der Südhessen Morgen stellt die vier Bewerber bei seinem Bürgerforum am Donnerstag, 17. Oktober, in der Bibliser Riedhalle vor.

...