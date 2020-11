Kandidaten stellen sich kurz vor

Biblis.Zum Gottesdienst mit anschließender Gemeindeversammlung lädt die evangelische Gemeinde Biblis am Sonntag, 8. November, um 10.45 Uhr ein. Aufgrund der geänderten Bestimmungen finden sowohl der Gottesdienst mit Pfarrer Arne Polzer als auch die Gemeindeversammlung in der evangelischen Kirche in Biblis statt. Nach dem Gottesdienst stellen sich die Kandidaten für die Kirchenvorstandswahl 2021 kurz vor, und es können auch noch weitere Kandidaten vorgeschlagen werden. Interessierte werden gebeten, ihre Teilnahme an Gottesdienst und Gemeindeversammlung im Gemeindebüro unter der Telefonnummer 06245/70 39 bis Freitag, 12 Uhr, anzumelden. red

