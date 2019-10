Kandidaten stellen sich vor

Biblis.Wer gewinnt die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 27. Oktober, in Biblis? Kann sich Bürgermeister Felix Kusicka gegen seine Herausforderer durchsetzen? Oder macht einer von ihnen das Rennen? Ralph Bühler, Ewald Gleich und Volker Scheib treten gegen den Amtsinhaber an. Der Südhessen Morgen stellt die vier Bewerber bei seinem Bürgerforum am Donnerstag, 17. Oktober, in der Bibliser Riedhalle vor. Beginn ist um 19 Uhr.

SHM-Redakteur Martin Schulte wird die Podiumsdiskussion leiten. Die Zuhörer können Fragen stellen. Der amtierende Bürgermeister Felix Kusicka strebt eine zweite Amtszeit an. Er ist parteilos und wird von der CDU unterstützt. Ralph Bühler (AfD) ist der Bürgermeisterkandidat der Freien Liste Biblis. Für die Sozialdemokraten geht wie schon vor sechs Jahren Ewald Gleich ins Rennen. Er ist Vorsitzender der örtlichen SPD. Volker Scheib aus Biblis ist parteilos. ps

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 16.10.2019