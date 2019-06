Karriere im Ring

Biblis.Lena Headey und Dwayne „The Rock“ Johnson spielen in „Fighting with my Family“ mit. Der Film, der auf einer wahren Geschichte basiert, ist am Wochenende von Freitag, 28. Juni, bis Sonntag, 30. Juni, jeweils um 20 Uhr in der Bibliser Filminsel zu sehen.

Ricky Knight hat dem Kleinverbrecherleben abgeschworen und verdient sein Geld nun mit Wrestling. Mit Ehefrau Julia und den Kindern Zak und Paige hat er in der englischen Provinz ein mehr schlecht als recht laufendes kleines Wrestling-Geschäft. Für die ganze Familie ist Wrestling mehr als nur ein Sport. Zak und Paige träumen von der großen Karriere, und eines Tages eröffnet sich die Chance. Beide können an einem Vorbereitungscamp für die WWE (World Wrestling Entertainment), der größten Organisation des Sports, teilnehmen. Paige hat einen Platz, aber ihr Bruder nicht. Sie steht allein im Ring. Und sie kann ihren Traum leben.

Kulturfilm und Kinderfilm machen weiter Sommerpause. cid

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 26.06.2019