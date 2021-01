Nordheim.Nachdrücklich beklagte sich ein Anwohner im Nordheimer Ortsbeirat über die Verkehrssituation in Richtung Rhein. Der Nordheimer, der in der Altrheinstraße wohnt, berichtete von einer hohen Verkehrsdichte, verursacht von Ausflüglern, die ans Flussufer wollten. „Es ist zeitweise kaum erträglich“, klagte der Mann, der mit einem Nachbarn zur Sitzung gekommen war. Ein weiteres Ärgernis: Die Besucher, viele mit auswärtigen Kennzeichen, parkten so, dass dort mit landwirtschaftlichen Maschinen kaum mehr ein Durchkommen sei. Die Wegränder seien nicht gut befestigt. Der Anwohner bemängelte, dass immer noch kein Schild zur Regelung da sei, wie bei der Ortsrundfahrt beschlossen. Bürgermeister Volker Scheib entschuldigte sich dafür, dass die Situation gerade etwas schwierig sei. „Aber wir haben Sie nicht vergessen“, versicherte er. Genauso wenig wie das Verkehrsschild. „Das werden wir nachholen.“

Grünes Licht für Etat

Der Haushalt für 2021 bekam die Empfehlung des Ortsbeirates. Es gab kaum Rückfragen, alle konnten beantwortet werden. Der Bürgermeister teilte noch mit, dass die Voraussetzungen für Wlan im Alten Rathaus inzwischen vorhanden sei. „Wir warten noch auf einen Termin des Handwerkers, der das Ganze montieren und einrichten will. Ich denke, dass bis Ende Februar alles steht“, zeigte sich Scheib zuversichtlich.

Das erste Treffen für das Sportstättenkonzept, das auch die Ortsteile einschließt, hatte im Dezember stattgefunden. Dabei stellte sich heraus, dass in wichtigen Punkten Konsens herrscht.

Bei dem Pachtgarten gegenüber dem großen Spielplatz soll der zugewachsene Eingang freigeschnitten, alles etwas lichter gestaltet und ein Fahrradständer aufgestellt werden. „Das passiert alles in Abstimmung mit dem Ortsbeirat“, kündigte Scheib an. Ortsvorsteherin Renate Weissbrodt bedankte sich für die fleißigen Bauhofmitarbeiter, die alles so schön in Ordnung hielten, wie den großen und den kleinen Spielplatz und die Grünanlage an der Wormser Straße. cid

