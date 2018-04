Anzeige

Aber dann gibt sich Köhl doch wieder kämpferisch und weiß auch, dass seine angeschlagenen Akteure noch lange nicht die Flinte ins Korn werfen: „Den Vorwurf, dass sie aufgeben würden, kann man meinen Spielerinnen nicht machen. Sie wollen irgendwie noch die Klasse halten und geben alles dafür.“

Nach dem Spiel in Crumstadt geht es für die FSG noch gegen den SV Erbach (7.) und zum Abschluss steht das Kellerduell bei der HSG Dornheim/Groß-Gerau an. „Aber darauf sollten wir uns nicht verlassen. Dornheim hat sich mächtig verstärkt, was auch die jüngsten Ergebnisse verdeutlichen. Mit der zweitliga-erfahrenen Silke Jung sind sie eine ganze Klasse stärker einzuschätzen“, warnt Köhl.

An diesem Wochenende schaut der am Rundenende zum HC VfL Heppenheim wechselnde Trainer nicht nur auf die Resultate der Konkurrenz, sondern auch auf die Landesliga Süd. „Dort ist der letzte Spieltag. Am Sonntagabend werden wir definitiv wissen, wie viele Mannschaften von dort in unsere Bezirksoberliga kommen und in Folge dessen, wie viele Absteiger es geben wird“, so Köhl. Nach aktuellem Stand kämen Pfungstadt und Zwingenberg runter, wodurch es ab der Bezirksoberliga auch zwei Absteiger geben würde. Wenn sich eine der beiden Teams retten würde, dann gäbe es auch in der Bezirksoberliga nur einen Absteiger. me

© Südhessen Morgen, Samstag, 21.04.2018