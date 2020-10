„Kein klares Ziel vor Augen“

Biblis.„Das war schon eine seltsame Vorbereitung“, blickt Tobias Führer, der neue Trainer des Frauenhandball-Bezirksoberligisten FSG Biblis/Gernsheim, auf die letzten Monate zurück. „Es war einfach schwer, das Training zu planen und die Spielerinnen entsprechend zu motivieren, da man phasenweise kein klares Spiel vor Augen hatte“, so der Coach, den dieses fehlende Ziel auch jetzt bei drastisch steigenden Corona-Infektionszahlen begleitet.

Dass dennoch die Trainingsbeteiligung über die gesamte Dauer „ganz gut“ war, rechnet Führer seinem Team hoch an. Als Anfang September noch einmal die Verschiebung des Rundenstarts auf den 18. Oktober beschlossen wurde, sprach Führer mit seiner Mannschaft: „Ich habe angeboten, dass wir noch einmal eine Pause einschieben, aber die Spielerinnen haben sich dazu entschlossen, durchzutrainieren. Wir haben trotz der schwierigen Situation doch gut gearbeitet.“

Auch aktuell weiß der Trainer nicht, wie es weitergehen soll. „Wir haben verabredet, dass wir gegen keine Mannschaft aus einem Risikogebiet spielen werden und auch nicht in einem Risikogebiet“, erklärt Führer. Als Corona-Risikogebiet gilt ein Kreis mit einer Inzidenz von mehr als 50. „Da die Bergstraße selbst ein Risikogebiet ist, wird der Vorstand erstmal pauschal alles absagen“, berichtet der Coach.

Schwierig war und ist bei der FSG aber auch eine Position im Kader: Die Torhütersituation: Auf dem Papier stehen mit Mareike Hübner, Lea Milius und Demet Özyurt zwar drei Keeperinnen, aber alle drei fehlten in der Vorbereitung. Hübner ist in Babypause, Özyurt laboriert an einer Handverletzung und muss operiert werden. Am ehesten ist mit einer Rückkehr von Lea Milius zu rechnen: „Sie ist noch in der Babypause. Da muss man abwarten, wann sie wieder anfängt“, erläutert Führer, der entsprechend zum Improvisieren gezwungen ist: „Wir haben einige Feldspielerinnen, die eigentlich einen ganz guten Job im Tor machen. Außerdem schauen wir noch, was sich in Abstimmung mit der zweiten Mannschaft vielleicht anbietet.“

Auf Grund der Torhüterin-Problematik ist auch das Spielsystem der FSG ganz klar auf die Deckung ausgerichtet: „Wir müssen hinten sehr gut stehen, um möglichst wenig Tore zu kassieren. Das war auch unser Schwerpunkt im Training, auch wenn nur wenige Spielerinnen da waren und wir in Kleingruppen gearbeitet haben.“ me

