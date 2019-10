„Keine scharfen Waffen, nur Deko“

Biblis.Im alten Ortskern von Biblis haben Polizei und Kampfmittelräumdienst zahlreiche sogenannte Deko-Waffen aus einem Wohnhaus geräumt und abtransportiert. Dabei handelt es sich um ehemals funktionsfähige Waffen, die zu Sammlerzwecken umgerüstet wurden. Das bestätigte Christiane Kobus, Sprecherin des Polizeipräsidiums, auf Nachfrage. Der Bewohner des Gebäudes sei im Alter von 61 Jahren eines natürlichen Todes gestorben. Er sei leidenschaftlicher Sammler dieser Deko-Waffen gewesen. Die Stücke seien allesamt nicht einsatztauglich gewesen, eine funktionsfähige Waffe habe die Polizei in dem Haus nicht gefunden, so Kobus. Der Verstorbene sei in keinerlei Hinsicht polizeiauffällig gewesen. Ob es sich um Straftaten handelte, müsse im Einzelnen noch ermittelt werden. Der Kampfmittelräumdienst werde die Stücke nun sicherheitshalber entsorgen. mas

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.10.2019