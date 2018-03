Keine Wochenendresidenz – aber mehr Platz für Tiere

Anzeige

Wolfgang Menger wurde mit seinen Süddeutschen Mönchstauben zwei Mal Deutscher Meister. Timo Kessler, ein Nachwuchszüchter, hatte mit seinen Ur- und Kampfhühnern in Rheinberg nur „Sehr gut“-Noten erhalten. Günther Häuser erreichte mit seinen Plymouth Rocks das Jubiläumsband des VHGW. Wilfried Huhn war mit seinen französischen Kröpfern in Thurnau und dem Vogtland und erreichte bei beiden Schauen alles in „Sehr gut“.

Heuser hatte bei den gleichen Ausstellungen mit seinen Französischen Kröpfern Zuchtpreise erhalten und erlangte in Theuma den Vogtlandchampion 2018. Zudem wurde er vom Sanderverein der Ur- und Kampfhuhnzüchter zum „Meister der deutschen Ur- und Kampfhuhnzucht“ ernannt.

Der neue Zuchtwart sah den Verein gut aufgestellt und freute sich, dass der Nachwuchs auf den Spuren der älteren, erfolgreichen Züchtern wandele. Dies lasse den Verein optimistisch in die Zukunft blicken. Im Jugendbereich wolle man einen neuen Versuch wagen, um eine Kinder- und Jugendgruppe zu etablieren, denen die Arbeit mit Tieren spielerisch vermittelt werden soll.

Vorsitzender Hans-Georg Müller erinnerte bei der Versammlung aber auch an die Auswirkungen der Vogelgrippe für den Verein Anfang 2017, was zu großen Einschränkungen in der Zucht geführt hatte. „Trotzdem war es möglich, gutes Tiermaterial zu züchten und auf der Lokalschau auszustellen. 22 Aussteller hatten 276 Tiere zur Bewertung gebracht“, so Müller. Auch die Monatsversammlung mit unterschiedlichen Fachvorträgen seien rege besucht. Begeistert blicke man auf die Fahrt nach Nittenau, Partnerstadt von Biblis, sowie auf den Vereinsausflug nach Bad Wimpfen zurück. Der Verein war weiterhin bei der Aktion „Sauberhaftes Hessen“ dabei und es gab 2017 einen Neujahrsempfang mit Ehrungen statt einer Weihnachtsfeier.

Vorstand formiert sich neu

Der neue Vorstand des Geflügelzuchtvereins setzt sich wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender Hans-Georg Müller, 2. Vorsitzender Heinz-Joachim Gölz, Rechner Wolfram Kissel, Schriftführerin Hildegard Heuser, Jugendwartin Antje Caspar, Zuchtwart Hans-Werner Heuser. Die Beisitzer sind Timo Kessler, Stefan Reiling, Joachim Hollerbach, Thomas Müller Klaus Maltry und Rita Kissel. Kassenprüfer sind Julian Gölz und Guido Dykerhoff. str

