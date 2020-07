„Keine zweite Görlitzer Straße“

Bürstadt.Es hat Tradition, dass die Bürstädter Christdemokraten zu Beginn der Sommerferien zur Fahrradtour einladen. Auch jüngst führte die CDU-Sommertour wieder zu einigen Brennpunkten der aktuellen Politik. Gleich zu Beginn fuhr die etwa 20-köpfige Gruppe an den Bibliser Pfad. Dort ist auf einem Feld zwischen Bibliser Pfad und dem Fachmarktzentrum im Norden auf etwa 1,4 Hektar Fläche ein Neubaugebiet geplant. Dies wird sich – so der Plan – in ein allgemeines Wohngebiet sowie ein Mischgebiet unterteilen.

„Nach beiden gibt es in Bürstadt eine große Nachfrage. So wollen wir kleinen Unternehmen wie etwa Handwerkern die Möglichkeit bieten, hier zu bauen und bei der Firma zu wohnen“, sagte Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Eberle. Anhand eines Planentwurfs zeigte Eberle die Form und Dimension des Bauvorhabens, zu dem es vor einigen Tagen einen Aufstellungsbeschluss gab.

Ein- oder Zweifamilienhäuser in maximal zweigeschossiger Bauweise sind geplant. Auch das Bauen in zweiter Reihe bei den bestehenden großen Grundstücken sollte möglich sein. So will die CDU einige Grundstücke im Bibliser Pfad, die direkt angrenzen, ebenfalls in das Plangebiet mit aufzunehmen. Das Ganze ist aber noch im Anfangsstadium, berichtet die CDU.

Der nächste Treffpunkt war der Bahnhof – genauer der neue Bahnübergang. Hier wartete Bürstadts Bürgermeisterin Bärbel Schader auf die Radler. „Es war nicht einfach, aber wir haben uns diesen Bahnübergang in vielen Gesprächen mit der Bahn erkämpft“, sagte sie. Das Ganze sei aber noch nicht fertig. Noch immer stehen Sanierungsarbeiten am Zugang zur Riedbahn an, es sollen weitere Parkplätze entstehen und Bäume gepflanzt werden. Aktuell sei man auch in Verhandlungen über eine neue Gastronomie (ehemalige Bahnhofswirtschaft). „Sie werden verstehen, dass das derzeit wegen Corona nicht ganz einfach ist. Es laufen aber Gespräche.“

Gemeinschaftsraum geplant

Ebenfalls wichtig für die Bahnhofsneugestaltung ist die Zukunft der ehemaligen Raiffeisengebäude an der Industriestraße. Vermutlich im Frühherbst soll mit den Abrissarbeiten begonnen werden. Eine neue Form der Wohnbebauung könnte auf dem Areal entstehen. Doch das Ganze ist noch in der Vorplanung. Für alle Maßnahmen konnte – und wird – Bürstadt zudem auch auf Fördermittel zurückgreifen. Neben der ÖPNV-Förderung durch das Land gab es auch Zuschüsse aus EU-Fördertöpfen, berichtete Schader.

Hausnummer 2 in der Erbacher Straße war der nächste Stopp. Das Haus ist in städtischem Besitz und muss dringend saniert werden. Derzeit sind dort Menschen ohne Wohnsitz untergebracht – und das soll auch in Zukunft der Fall sein. Die vier geplanten Wohnungen sollen Betroffene übergangsweise beherbergen und sie davor bewahren, auf der Straße leben zu müssen. „Es wird hier aber keine zweite Görlitzer Straße geben“, sagte Schader. Auch bei diesem Projekt seien Fördermittel fest eingeplant.

Das Haus soll zudem einen „multifunktionalen Gemeinschaftsraum“ erhalten. „Es gibt genug Vereine und Institutionen, die einen solchen Raum etwa für Beratungen oder Sprachkurse benötigen“, so die Bürgermeisterin. Außerdem solle für das Haus eine eigene Stelle geschaffen werden – ein „Kümmerer“, der dort wohnt. Dazu sollen die in Bürstadt ansässigen Sozialdienste angesprochen werden, um dann als Träger zu fungieren. Für diese Stelle könnte Bürstadt Zuschüsse des Landes von 60 000 Euro erhalten.

Etwa 1,2 Millionen Euro hat die Verwaltung nach ersten Schätzungen dafür veranschlagt. „Die Stadt muss das Gebäude demnächst ohnehin für viel Geld sanieren. Nun können wir es mit Leben füllen und bekommen noch Fördergelder“, merkte Alexander Bauer an.

Die Radtour führte weiter zur Schillerschule, zum Waldschwimmbad und auf das Sportgelände von TV sowie vom Pfeil- und Bogenclub.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 09.07.2020